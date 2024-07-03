UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
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UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

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UEFA, Türkiye Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral hakkında 'uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla' soruşturma başlattığını açıkladı. Demiral, Avusturya maçında attığı gollerin ardından yaptığı bozkurt işareti nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

03.07.2024 12:47
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UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

Olgucan KALKAN/ LEIPZIG - ALMANYA, - A Milli Futbol Takımı, dün Leipzig Stadyumu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. UEFA, milli takıma galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral hakkında "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" soruşturma başlatıldığını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, " Almanya'nın Leipzig şehrinde 2 Temmuz 2024 tarihinde Avusturya ile Türkiye arasında oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçı ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışı iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31'inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca soruşturma açılmıştır. Konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı gelince sunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım'ın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Öte yandan karşılaşmanın oyuncusu seçilen Merih Demiral, dün basın toplantısında gol sevinciyle alakalı da konuştu. Gol attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Merih Demiral, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum" şeklinde konuştu.

UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
Kaynak: DHA

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