UEFA Rangers\'a soruşturma açmıştı! Fenerbahçe maçının faturası çok ağır olacak

UEFA, Rangers hakkında Fenerbahçe'yi ağırladığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında taraftarlarının ırkçı pankart asması, sahaya yabancı madde atması ve merdiven girişlerini kapatması sebebiyle soruşturma başlatmıştı. İskoç ekibi, karşı karşıya kalacakları cezayı ve buna sebep olan taraftarlarla ilgili kararını duyurdu.

TRİBÜN KAPATMA VE SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI KAPIDA

Rangers, ırkçı pankartın açıldığı Copland Stand'te 2 yıl içerisinde benzeri bir olay daha yaşanırsa tribün kapatma cezası alınacağını açıkladı. Olayların devamı halinde Rangers'ın seyircisiz oynama cezası alabileceği ve bu durumun takımın Avrupa yolculuğuna zarar vereceği belirtildi.

IRKÇI TARAFTARLARA ÖMÜR BOYU MEN CEZASI VERECEKLER

İskoç ekibi ayrıca, Fenerbahçe maçında ırkçı pankart açan taraftarları tespit etme aşamasında olduğunu ve tespit edilenlere ömür boyu men cezası vereceklerini duyurdu.