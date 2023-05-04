Flaş gelişme! Trabzonspor, Uğurcan'ın yerine Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'i getiriyor - Son Dakika
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Flaş gelişme! Trabzonspor, Uğurcan'ın yerine Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'i getiriyor

04.05.2023 21:47
Flaş gelişme! Trabzonspor, Uğurcan'ın yerine Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'i getiriyor

Karadeniz ekibi Trabzonspor, Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan gelen tekliflerden dolayı Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu'nu gündemine aldı. Beşiktaş'ta formayı Mert'e kaptıran Ersin, sezon sonunda Trabzonspor'a geçebilir.

Sezon başında teklifleri reddedip takımda kalmaya karar veren Uğurcan Çakır için Avrupa kulüpleri tekrar devreye girdi. Şampiyonluğun ardından bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor'da kaptan Uğurcan da zaman zaman taraftarlardan tepki aldı.

"HEPİMİZİN PAYI VAR"

Beşiktaş maçından önce "Bu sezonki tabloda hepimizin suçu var. Yönetim, hoca, futbolcular. Bana git derlerse giderim, kal derlerse kalırım. Kulübün çıkarları doğrultusunda hareket ederim. Avrupa'da oynama hayalim hep var" diyen Uğurcan için ayrılık ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Yılın bombası! Trabzonspor, Uğurcan'ın yerine Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'i getiriyor

YOL AYRIMI

Trabzonspor'da 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 27 yaşındaki başarılı file bekçisi, misyonunu tamamladığını düşünüyor.

Yılın bombası! Trabzonspor, Uğurcan'ın yerine Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'i getiriyor

ERSİN'E KANCA

Bordo-Mavililer, Uğurcan Çakır'ın ayrılma ihtimaline karşın Ersin Destanoğlu ismini gündeme aldı. Şenol Güneş döneminde kaleyi Mert Günok'a kaptıran 22 yaşındaki Ersin, yedek kalmak istemiyor. Ersin, Uğurcan'ın ayrılması halinde Trabzonspor'un yolunu tutabilir.

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Ersin Destanoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Flaş gelişme! Trabzonspor, Uğurcan'ın yerine Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'i getiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Flaş gelişme! Trabzonspor, Uğurcan'ın yerine Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'i getiriyor - Son Dakika
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