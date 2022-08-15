Milli Güreşçi Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonu olup güreşi bırakmak istiyorum - Son Dakika
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Milli Güreşçi Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonu olup güreşi bırakmak istiyorum

15.08.2022 13:07

"Ülkemin bayrağını dalgalandırmak için çalışacağıma söz verdim""Dünya şampiyonasında amacım beşinci altın madalya"Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, - Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya alması halinde güreşi bırakacağını belirterek, "İnşallah aksi bir...

"Ülkemin bayrağını dalgalandırmak için çalışacağıma söz verdim"

"Dünya şampiyonasında amacım beşinci altın madalya"

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, -

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya alması halinde güreşi bırakacağını belirterek, "İnşallah aksi bir durum olmaz. Böyle bırakmak daha güzel olur. Bir şeyi hayal ediyorsun, o işe başlıyorsun ve o işi gerçekleştirip bırakıyorsun. Benim için dünyanın en güzel şeyi olur" dedi.

Gamador İnşaat şirketi, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in ana sponsoru oldu. Düzenlenen sponsorluk imza töreninde konuşan Kayaalp, sporculuk hayatı boyunca attığı imzaların belki de en anlamlısını atacağını ifade ederek, "Atacağımız bu imza büyük ihtimalle profesyonel güreşçilik kariyerimdeki son sponsorluk imzam olacak. Sponsorluk anlaşmamız 2 yıl boyunca devam edecek. Bu süreci inşallah Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları ile taçlandıracağız" diye konuştu.Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan ise, Rıza Kayaalp'in spor tarihine adını altın harflerle yazdırdığını ifade ederek, "Rıza'nın sadece gelecekteki bireysel başarılarına değil, örnek sporcu ve örnek insan özelliklerinin daha fazla tanıtılmasına, geleceğin sporcularının Rıza'dan daha fazla faydalanmasına, uluslararası arenada yeni Rıza Kayaalp'lerin var olmasına da destek vermeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu."GÜREŞİ BIRAKTIKTAN SONRA NE YAPACAĞIM KONUSUNDA KARARSIZIM"İmza töreninin ardından Rıza Kayaalp basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. Güreş kariyerini noktaladıktan sonraki hayatına ilişkin yöneltilen soruya Kayaalp, "Her zaman önceliğimiz yaptığımız işi bırakana kadar en iyi şekilde yapabilmek. Bunu ben 15 yaşımda yıldızlarda Avrupa şampiyonu olmadan söylemiştim. Şu anda hedefim Paris Olimpiyatları'na hazırlanmak ve öncesindeki Dünya ve Avrupa şampiyonalarında şampiyonluklar kazanmak. Bıraktıktan sonra ne yapacağım konusunda biraz kararsızım. İnşallah ülkemize, gençliğimize güzel hizmetler yapan bir yerde oluruz" dedi."DÜNYA ŞAMPİYONASINDA AMACIM ALTIN MADALYA"Dünya şampiyonasında beşinci kez altın madalya kazanarak güreş tarihinde en fazla altın madalya sayısına ulaşmak istediğini kaydeden Kayaalp, "O benim için büyük hedef. Her zaman önümdeki maç benim için en önemli maç diye hazırlık yaptım. İnsan hayalleriyle yaşar ve onu kazanmak için uğraşır" diye konuştu.Ayrıca Kayaalp, kendisini artık daha güçlü hissettiğini vurgulayarak, bunu Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğini ve Dünya Şampiyonası'nda da amacının altın madalya almak olduğunu söyledi."DÜNYA ŞAMPİYONASI HAZIRLIKLARI İYİ GİDİYOR"Büyükler Güreş Dünya Şampiyonası hazırlıklarının çok iyi gittiğini kaydeden Kayaalp, "Son bir kampımız kaldı, Bolu Aladağ'da yapılacak. Ayın 20'sinde başlıyor. 12 Eylül'de mindere çıkacağım. Bundan önceki kamplara da en iyi şekilde hazırlandım. Son kampta da artık gücümü toparlayıp daha hızlanmak, nefesimi iyi açmak ve mindere çıkınca rakiplerime yapabileceğim kadar baskı yapmak istiyorum. Buna da son kampta hazırlanıp Dünya Şampiyonası'na gideceğim. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Sakatlık olmadığı sürece bizim için iyi" diye konuştu.'DEVLETE VEFAM SONSUZ'Sporcuların en büyük sorunlarından birinin de sponsor olduğunun altını çizen Kayaalp, sözlerine şöyle devam etti: "Güçlü bir sponsorun sporcuların arkasında olmasının ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir de bizim gibi ülkemizde en çok madalya kazanan bir sporcunun yanında böyle güçlü bir şirketin olması her zaman bizi daha iyi motive eder. Devlete vefam sonsuzdur. Biz köyden çıktık ve güreş eğitimine girdik. Her şeyimiz devlet tarafından karşılandı. Eğer devletimiz beni büyüttüyse, buralara kadar getirdiyse, ben de sonuna kadar yeteneğimle ülkemin bayrağını dalgalandırmak için çalışacağıma söz verdim. Hiçbir zaman da yolumdan sapmadım. O kadar madalyayı alarak da bunu göstermiş oldum.""OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ OLUR"

2024 Olimpiyatları'nda altın madalya alması halinde güreşi bırakacağını dile getiren Kayaalp, "İnşallah aksi bir durum olmaz. Böyle bırakmak daha güzel olur. Bir şeyi hayal ediyorsun, o işe başlıyorsun ve o işi gerçekleştirip bırakıyorsun. Benim için dünyanın en güzel şeyi olur" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

Rıza Kayaalp, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Güreşçi Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonu olup güreşi bırakmak istiyorum - Son Dakika

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