Ümit Bayram: 'Hedefimiz Bu Sene Ligde Kalmak, Seneye Süper Lig'e Çıkmak' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ümit Bayram: 'Hedefimiz Bu Sene Ligde Kalmak, Seneye Süper Lig'e Çıkmak'

Ümit Bayram: \'Hedefimiz Bu Sene Ligde Kalmak, Seneye Süper Lig\'e Çıkmak\'

Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Ümit Bayram, hedeflerini açıkladı. Bu yıl ligde kalmayı, gelecek yıl ise Süper Lig'e çıkmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, kulüp üyeliği sistemi ve altyapı projeleri hakkında bilgi verdi.

12.10.2024 15:21  Güncelleme: 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL (İHA) – Yeni Malatyaspor'da başkan adayı Ümit Bayram hedeflerini açıkladı. Bayram, "İlk olarak transfer yasağı sorununu ortadan kaldıracağız, bu sene kümede kalacağız. Seneye ise hedefimiz Süper Lig'e çıkmak olacak" dedi.

Yeni Malatyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul 13 Ekim Pazar günü Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Başkan adayı Ümit Bayram genel kurul öncesi yeni yönetim kurulu adaylarıyla İstanbul'da bir araya geldi. Bayram, Yeni Malatyaspor'da kötü gidişe dur demek için projelerinin olduğunu söyledi. Beraberindeki yönetim kurulu adaylarıyla güçlü bir ekip oluşturduklarını belirten Bayram, kısa ve uzun vadedeki hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Projelerinden birinin Yeni Malatyaspor'a kulüp üyeliği sistemini getirmek olduğunu söyleyen Bayram, "Projelerimizden kulüp üyeliği sistemi olan Barcelona sistemini hayata geçirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi araştırmalar yaptık. Kulübümüze üyelik sistemini getireceğiz. Öte yandan altyapı ile ilgili önemli bir projemiz var. Altyapıya çok önem vermemiz gerekiyor" dedi.

"Hedefimiz bu sene ligde kalmak, seneye Süper Lig'e yükselmek"

Hedeflerine ilişkin de konuşan Bayram, "Kısa vadede hedefimiz, kulübümüzün çarklarını döndürmek. Kulüpte şu anda elektrik, su, doğalgaz yok. Seçilirsek eğer ilk etapta yönetim kurulumuzun oluşturduğu bütçe ile bu sorunları çözeceğiz. Orta vadedeki hedeflerimizden biri ise transfer tahtamızı açmaktır. Bunu da en kısa zamanda yapmayı düşünüyoruz. Bu seneki hedefimiz ligde kalabilmek. Transfer tahtamızı açıp, kulübe uygun transferler gerçekleştirip ligde kalmak istiyoruz. Ligde kaldıktan sonra gelecek sezon daha iyi transferler yaparak, Süper Lig'e çıkmayı hedefleyeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Yerel Haberler, Ümit Bayram, istanbul, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Bayram: 'Hedefimiz Bu Sene Ligde Kalmak, Seneye Süper Lig'e Çıkmak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
15:20 Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti
13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
20:19 “Rüyalar gördüm“ deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı "Rüyalar gördüm" deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı
20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:40 ’E-Nabız satıldı’ iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi 'E-Nabız satıldı' iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
19:33 Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti
19:09 Metrobüste yolculara tehdit savurdu “70 dosyam var, 71’i de işlemekten korkmam“ Metrobüste yolculara tehdit savurdu "70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam"
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
18:57 Arda Güler, Fenerbahçe’nin kasasını bir kez daha dolduracak Arda Güler, Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak
18:57 İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 16:41:08. #1.13#
SON DAKİKA: Ümit Bayram: 'Hedefimiz Bu Sene Ligde Kalmak, Seneye Süper Lig'e Çıkmak' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.