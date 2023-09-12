Ümit Karan Kimdir? Hayatı ve Biyografisi - Son Dakika

Ümit Karan Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Ümit Karan Kimdir? Hayatı ve Biyografisi
Son Güncelleme: 12.09.2023 00:39

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Ümit Karan'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler. Ümit Karan'ın hangi kanalda çıktığı ve futbol kariyeriyle ilgili detaylar.

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri Ümit Karan hakkında araştırmalar yapılıyor. Ümit Karan kimdir? Ümit Karan kaç yaşında, nereli? Ümit Karan hayatı ve biyografisi!

ÜMİT KARAN HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Ümit Karan, sosyal medya üzerinden yorumlarını sporseverlerle buluşturuyor. Eski futbolcu Nut Spor'un Youtube kanalı üzerinden yorum yapıyor.

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Doğum: 1 Ekim 1976 (46 yaşında), Berlin, Almanya

Kariyerine, Almanya'da Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Hertha Zehlendorf dan sonra Türkiyemspor Berlin'e gitti. Bunu takiben Süper Lig'e geçiş yaparak Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı.

2001 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu ve yine takımının şampiyonluğa erişmesinde büyük pay sahibi oldu. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ın antrenörü Gheorghe Hagi ile anlaşmazlıklar sonucu Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 ve DSC Arminia Bielefeld ile sözleşme için masaya oturdu. Ancak Ümit Karan Bundesliga takımlarının tekliflerini geri çevirerek; son anda Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. 2005 sezonunun sonuna kadar Ankaraspor için oynayan Ümit Karan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle tekrar Galatasaray'a döndü.

2005-2006 sezonunda ise tekrar Galatasaray için oynamaya başlayan Ümit Karan, sezon içinde attığı 17 gol[1] ile gol krallığına aday oldu. Ama geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatarak gol krallığına da veda etmek zorunda kaldı. 2006-2007 sezonunun başında takımdaki yerini geri aldı ve Süper Ligi'ndeki 100. golünü 18 Eylül 2006'da Beşiktaş'a karşı kaydetmiştir. 2006-2007 sezonunda Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya 3 maçta kaptan olarak çıktı. İngiltere'de oynanan Liverpool-Galatasaray maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Fakat takımını mağlubiyetten kurtaramadı. 2009-10 sezon başında Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. 31 Mayıs 2012 tarihine kadar Eskişehirspor ile sözleşmesi bulunmaktaydı. 2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor'da sportif direktörlük görevine getirildi. Süper Lig'de 136 gole ulaşarak 2011 yılında futbol kariyerini noktaladı.

2020 Ağustosta Amatör futbola destek olmak istediğini belirten 43 yaşındaki Ümit Karan, Vefaspor'a sembolik olarak transfer olmuştur.

Ümit Karan, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Karan Kimdir? Hayatı ve Biyografisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Karan Kimdir? Hayatı ve Biyografisi - Son Dakika
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