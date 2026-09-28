Ümit Milliler'de İsak Vural sakatlığı nedeniyle Macaristan maçı kadrosundan çıkarıldı

Ümit Milliler'de İsak Vural sakatlığı nedeniyle Macaristan maçı kadrosundan çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümit Milli Takımı'nda İsak Vural, 6 Ekim'de Macaristan'ı konuk edeceği 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. TFF açıklamasına göre aday kadroda kaleciler, defans, orta saha ve forvetler yer alıyor.
2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında 6 Ekim Salı günü Macaristan'ı konuk edecek Ümit Milli Futbol Takımı'nda İsak Vural, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre millilerin aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Jankat Yılmaz (Galatasaray), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor)
Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (İstanbul Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher)
Orta Saha: Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Eyüpspor)
Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)
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