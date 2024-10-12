Ümraniye Belediyesi Amatör Sporculara 6 Bin 60 Adet Malzeme Dağıttı - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi Amatör Sporculara 6 Bin 60 Adet Malzeme Dağıttı

Ümraniye Belediyesi Amatör Sporculara 6 Bin 60 Adet Malzeme Dağıttı

Ümraniye Belediyesi, amatör sporculara destek amacıyla 15 amatör spor kulübüne toplamda 6 bin 60 adet spor malzemesi dağıttı. Törende konuşan yetkililer, sporun önemine vurgu yaptı ve gençlere spora yönelmeleri çağrısında bulundu.

12.10.2024 10:08  Güncelleme: 10:14
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Ümraniye Belediyesi tarafından amatör sporculara destek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda 15 amatör spor kulübüne toplamda 6 bin 60 adet spor malzemesi dağıtıldı.

Ümraniye Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da amatör sporculara desteğini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniye ilçesinde faaliyet gösteren 15 amatör spor kulübüne 6 bin 60 adet spor malzemesi Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından dağıtımı gerçekleştirildi. Belediye tarafından her bir kulübe 404 adet malzeme verilmiş oldu. Akademi Ümraniye Millet Bahçesi Spor Tesislerinde gerçekleştirilen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul AK Parti Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, 15 kulübün sporcuları ve aileleri katıldı. Katılımcıların kürsü konuşmasıyla başlayan program, sporculara malzeme dağıtımıyla devam etti.

"Belediye başkanımızın ortaya koyduğu vizyonla çok başarılı sporcularımız çıkacak"

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Biraz önce karşıda bir programdaydık. İlçe başkanım aslında bu saatlerde de program vardı. İyi ki geldik diyorum. Burası çok kıymetli, çok değerli, çok anlamlı. Burada birbirinden başarılı sporcularımız var. inşallah değerli belediye başkanımızın ortaya koyduğu vizyonla ortaya koyduğu iradeyle çok başarılı sporcularımız çıkacak. Her alanda futbolda, hangi spor dalı varsa başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu noktada gecesini gündüzüne katan belediyeciliğin tanımını değiştirip zamanı hizmete dönüştüren sadece belediyeciliğin tanımının dışında bir yol ve asfalt olmadığını gösteren, gençlere her türlü imkanı sunan başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İsmet Yıldırım: "Yeter ki spor yapın"

Malzeme dağıtım töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "6 yıldır, beş altı bin kişilik gençlerimizle spor yaparken şimdi sayımız çok şükür 75 bini aştı. İnşallah bu sene yüz bin gencimizle spor yapacağız. Sadece futbol değil, sadece voleybol değil, sadece basketbol değil, her türlü salon sporları dahil 32 dalda spora devam edeceğiz. Spora devam edince ne oluyor? Daha güçlü oluyorsunuz. Kendinize geliyorsunuz. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Yeter ki spor yapın. Yeter ki bir sanat dalıyla meşgul olun çocuklar" dedi.

"Her yerde altyapı olması lazım"

Programın sonunda yaptığı açıklamada altyapıya değinen Başkan Yıldırım, "Amatör spor kulüpleriyle bin kişiyle çocuklarımıza burada malzeme dağıtımı yapıyoruz. Malzeme dağıtımında her sene yaptığımız gibi bu sene de 3 milyon 100 bin liralık malzeme dağıtıyoruz. 2 tane de voleybol kulübümüz var. Onlarla birlikte böyle bir karnaval havasında geçen bu güzel akşamda inşallah çocuklarımız fair-play'e uygun olarak ahlaklı spora devam edecekler ve de Ümraniye'den güzel çocuklarla birlikte şanlı bayrağımızı göndere dikeceğiz. Onlardan Türkiye'den, Balkanlardan, Avrupa'dan, dünyadan şampiyonluklar bekliyorum. Çünkü altyapı altyapı altyapı, her yerde altyapı olması lazım. Bizim altyapıyı kuvvetle desteklememiz lazım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ümraniye Belediyesi Amatör Sporculara 6 Bin 60 Adet Malzeme Dağıttı - Son Dakika

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