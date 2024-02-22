Uşak Valisi Turan Ergün, Türkiye Şampiyonu olan Uşaklı sporcuyu tebrik etti - Son Dakika
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Uşak Valisi Turan Ergün, Türkiye Şampiyonu olan Uşaklı sporcuyu tebrik etti

Uşak Valisi Turan Ergün, Türkiye Şampiyonu olan Uşaklı sporcuyu tebrik etti

Uşak Valisi Turan Ergün, Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda Büyükler Gülle Atma kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Uşaklı sporcu Ali Peker'i tebrik etti. Vali Ergün, başarılarının devamını diledi.

22.02.2024 22:29  Güncelleme: 22:30
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Uşak Valisi Turan Ergün, Büyükler Gülle Atma kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Uşaklı sporcu için tebrik mesajı yayımladı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Mersinde düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda Büyükler Gülle Atma kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Uşaklı sporcu Ali Peker için tebrik mesajı yayımladı. Vali Ergün yayımlamış olduğu mesajda "Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Mersin'de düzenlediği Büyükler Gülle Atma kategorisinde 'Türkiye Şampiyonu' olan Uşaklı Milli sporcumuz Ali Peker'i tebrik eder başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uşak Valisi Turan Ergün, Türkiye Şampiyonu olan Uşaklı sporcuyu tebrik etti - Son Dakika

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