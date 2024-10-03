UTMB Dünya Serisi 2025'te Türkiye'de

Dünyanın en büyük ultra maraton markası Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi, Eylül 2025'te Türkiye'nin eşsiz doğasına sahip Rize Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilecek.
Global UTMB yönetimi ile bir yıl hazırlık, 5 yıllık etkinlik protokolünün imzalanmasıyla Rize, dünya takvimine girdi.
Gelecek yıl eylül ayında yapılacak UTMB Dünya Serisi'nin tanıtım toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yarın Rize'de düzenlenecek.
Yaklaşık 40 ülkeden 1500 sporcunun katılmasının beklendiği UTMB Dünya Serisi, Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Rize Valiliğinin koordinasyonunda gerçekleştirilecek.
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