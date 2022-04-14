Vali Elban'a 01 numaralı Fenerbahçe forması - Son Dakika
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Vali Elban'a 01 numaralı Fenerbahçe forması

14.04.2022 08:19
Vali Elban'a 01 numaralı Fenerbahçe forması

Adana Fenerbahçeliler Derneği, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban'a üzerinde ismi yazılı 01 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.

Adana Fenerbahçeliler Derneği, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban'a üzerinde ismi yazılı 01 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.

Dernek Başkanı Nuh Korhan Kadıoğlu, beraberindeki yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Elban'ı ziyaret etti. Sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyaret sırasında Başkan Kadıoğlu, Vali Elban'a derneklerinin amacı ve görev süreleri boyunca gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten ve bir kentin çehresini değiştirmek adına vakıf, dernek gibi sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Vali Elban, yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Vali Elban'a üzerinde ismi yazılı 01 numaralı Fenerbahçe forması hediye edildi. - ADANA

YORUMLAR
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Süleyman Elban, Fenerbahçe, Kadıoğlu, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Elban'a 01 numaralı Fenerbahçe forması - Son Dakika


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