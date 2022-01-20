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Vali Toraman başarılı boksörlerle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Toraman başarılı boksörlerle bir araya geldi

20.01.2022 16:06
Vali Toraman başarılı boksörlerle bir araya geldi

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Kırşehir'den madalyayla dönen Elazığlı boksörlerle bir araya geldi.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Kırşehir'den madalyayla dönen Elazığlı boksörlerle bir araya geldi.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Kırşehir'de düzenlenen U22 Büyükler Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası'ndan madalyayla ayrılan Elazığlı sporcular, 63 kilo Türkiye Şampiyonu Gizem Özer, 81 kilo Türkiye ikincisi Mihriban Güneri, antrenörleri Cemil Döndü ve Atalay Şenbakar'ı makamında kabul etti. Sporcuları ve antrenörlerini elde ettikleri derecelerden dolayı kutlayan Vali Toraman, başarılarının devamını diledi. - ELAZIĞ

Vali Toraman başarılı boksörlerle bir araya geldi

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Kırşehir, Türkiye, Elazığ, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Toraman başarılı boksörlerle bir araya geldi - Son Dakika Spor


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