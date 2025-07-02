Van Bronckhorst, Liverpool\'da!

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, İngiliz ekibi Liverpool'da yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta görev yapan Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi belli oldu. Van Bronckhorst, son Premier Lig şampiyonu Liverpool'da Teknik Direktör Arne Slot'un teknik ekibine katıldı. İngiliz takımının resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Giovanni van Bronckhorst'un yardımcı antrenör görev yapacağı ifade edildi.

Liverpool ayrıca Xavi Valero'nun kaleci antrenörü olarak kadroda yer alacağını, diğer kaleci antrenörleri Claudio Taffarel ve Fabian Otte ile de yolların ayrıldığını duyurdu. - İSTANBUL