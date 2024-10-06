Van Bronckhorst: Zor Bir Maç Geçirdik - Son Dakika
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Spor

Van Bronckhorst: Zor Bir Maç Geçirdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Gaziantep FK maçı sonrası fiziksel zorlukları vurguladı.

06.10.2024 22:47
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçında mücadele ettiklerini ancak son dakikada topun rakip için doğru yere düştüğünü söyledi.

Giovanni Van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, fiziksel anlamda zor haftalar yaşadıklarını belirtti.

Zorlu süreçlerden öğrenecek şeylerinin olduğunu aktaran Bronckhorst, şöyle konuştu:

"Büyük takım olduğunuz zamanlarda nerede oynarsanız oynayın, hangi maçı oynarsanız oynayın, gerekli performansı göstermek zorundasınız. Bugün de bizim için zor bir maçtı. Savaştık, mücadele ettik aslında ama son anda top rakip için doğru yere düştü."

Gaziantep FK maçının kendileri açısından fiziksel olarak zor bir karşılaşma olduğunu anlatan Van Bronckhorst, "Gelişme göstereceğimiz şeyler var. Hala yenilmedik, mağlubiyetimiz yok. Panik yapacak bir durum yok. Ligin üçüncü bölümüne başlayacağız ve gelişim göstereceğiz. Çok fazla maçımız var. Bir sonraki maçta daha iyi olmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Van Bronckhorst, bir gazetecinin " Semih Kılıçsoy'u maçta neden tercih etmediniz?" sorusunu, "Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Van Bronckhorst: Zor Bir Maç Geçirdik - Son Dakika

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