Van'da derbi coşkusu

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesi Van'da coşkuyla kutlandı.

Saat 19.00'da başlayan maçı, sarı- lacivert ekibin 2-1 kazanmasıyla Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerine çıkan taraftarlar, Galatasaray'a karşı alınan galibiyeti doyasıya kutladı. Kimi taraftarların da araçlarıyla korna çalarak sevinç gösterisinde bulunduğu kutlamalar, olaysız bir şekilde sona erdi. - VAN