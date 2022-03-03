Van'da 'mahallede maç var' etkinliği - Son Dakika
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Van'da 'mahallede maç var' etkinliği

03.03.2022 14:04
Van'da 'mahallede maç var' etkinliği

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen '23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var' etkinliği Van'da da başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen '23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var' etkinliği Van'da da başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü proje dahilinde 11-13 yaş grubu çocukların katılım sağladığı futbol turnuvasında maçlar, 81 ilde aynı anda yapılacak. Maçlar, 7 asil ve 4 yedek sporcudan oluşan takımların 20'şer dakika ve 2 devreli halı sahada karşılaşması şeklinde gerçekleştirilecek.

Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var etkinliği Van'da da Kılıçel Halı Saha Tesislerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürünün başlangıç vuruşu ile başladı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 'Mahallede Maç Var' etkinliğine Van'dan yoğun bir katılımın olmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Spor sevgisinin aşılanması ve tabana yayılması noktasında önemli bir proje. Her platformda dediğimiz gibi sporu tabana yaymak ülkemizde ve ilimizde spora çağ atlatacaktır. Bu önemli etkinliğe katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah final karşılaşmasında ilimizi temsil edeceğimize sonuna kadar inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Final karşılaşmasının da TBMM'de yapılması planlanan etkinlik kapsamında birinci olan takım oyuncularına tablet, ikinci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, üçüncü olan takım oyuncularına da drone hediye edilecek. - VAN

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milli eğitim bakanlığı, gençlik, TBMM, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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