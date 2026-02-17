Vanspor-Bodrum FK Maçı Ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın oynanması planlanan İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK maçının 19 Şubat Perşembe günü oynanacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Misafir kulüp ile müsabaka görevlilerinin olumsuz hava koşullarına bağlı seyahat programlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle 19 Şubat Perşembe günü saat 13.30'a ertelenmiştir." denildi.
