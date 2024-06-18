Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar! Kerem Aktürkoğlu Arda\'nın golünü öve öve bitiremedi

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A Milli Takımımızın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta son golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Arda'nın golünün sorulması üzere Kerem, "Topu ayağına alınca gol dedik. Maşallah maşallah kardeşime" ifadelerini kullandı.

Kerem'in açıklamaları şu şekilde;

"GALİBİYETLE BAŞLAMAYI HAYAL ETTİK"

Kerem yaptığı açıklamada, "Bunu hayal ettik. Galibiyetle başlamayı hayal ettik. Çok güzel bir atmosfer olacağını, galibiyetimizle daha da güzel olacağını hayal ettik. 3-4 haftadır aynı özveriyle hazırlanıyoruz" dedi.

"HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR"

Başarılı oyuncu ayrıca, "Çok şükür güzel galibiyetle başladık. Böyle bir galibiyetle başlamamızın önemi diğer maçlarda ortaya çıkacak. Her şey yeni başlıyor. Daha güzel şeyler bizi bekliyor. Galibiyetle başlamamıştık hiçbir zaman Avrupa Şampiyonalarına. İlkleri başaran jenerasyon yine bir ilke imza attı. Ayağımız yere basmalı. Bu maç gerçekten zor oldu. Daha hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor" diye konuştu.

KEREM'DEN ARDA'YA "TOPU AYAĞINA ALINCA GOL DEDİK"

Açıklamalar yaptığı sırada yanına gelen Arda Güler'in attığı gol ile ilgili de konuşan Aktürkoğlu, "Arda Güler topu ayağına alınca gol dedik. Maşallah maşallah kardeşime" yorumunu yaptı.