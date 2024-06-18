Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar! Kerem Aktürkoğlu Arda'nın golünü öve öve bitiremedi - Son Dakika
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Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar! Kerem Aktürkoğlu Arda'nın golünü öve öve bitiremedi

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A Milli Takımımız'ın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta son golü atan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından yaptığı konuşmada Arda Güler'in golünü öve öve bitiremedi. Kerem, Arda'nın harika golüne "Topu ayağına alınca gol dedik. Maşallah maşallah kardeşime" yorumunu yaptı.

18.06.2024 21:51  Güncelleme: 21:57
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A Milli Takımımızın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta son golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Arda'nın golünün sorulması üzere Kerem, "Topu ayağına alınca gol dedik. Maşallah maşallah kardeşime" ifadelerini kullandı.

Kerem'in açıklamaları şu şekilde;

"GALİBİYETLE BAŞLAMAYI HAYAL ETTİK"

Kerem yaptığı açıklamada, "Bunu hayal ettik. Galibiyetle başlamayı hayal ettik. Çok güzel bir atmosfer olacağını, galibiyetimizle daha da güzel olacağını hayal ettik. 3-4 haftadır aynı özveriyle hazırlanıyoruz" dedi.

"HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR"

Başarılı oyuncu ayrıca, "Çok şükür güzel galibiyetle başladık. Böyle bir galibiyetle başlamamızın önemi diğer maçlarda ortaya çıkacak. Her şey yeni başlıyor. Daha güzel şeyler bizi bekliyor. Galibiyetle başlamamıştık hiçbir zaman Avrupa Şampiyonalarına. İlkleri başaran jenerasyon yine bir ilke imza attı. Ayağımız yere basmalı. Bu maç gerçekten zor oldu. Daha hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor" diye konuştu.

KEREM'DEN ARDA'YA "TOPU AYAĞINA ALINCA GOL DEDİK"

Açıklamalar yaptığı sırada yanına gelen Arda Güler'in attığı gol ile ilgili de konuşan Aktürkoğlu, "Arda Güler topu ayağına alınca gol dedik. Maşallah maşallah kardeşime" yorumunu yaptı.

Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar! Kerem Aktürkoğlu Arda\'nın golünü öve öve bitiremedi

Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Gürcistan, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar! Kerem Aktürkoğlu Arda'nın golünü öve öve bitiremedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • barış özcan: Maşallah hepinize, birazda Hakan abisi duran topları Arda ya bıraksa bak daha neler oluyor neler, ama kesinlikle golcü lazım takıma, santrfor yani, gürcistan açık oynadığı için kanat golcülerimiz iş yaptı. En azından Barış ın yerine semih oynamalıydı. 21 3 Yanıtla
  • Gursel kalen: Şansımız yanımızdaydı yoksa bu maçı almamız mümkün değildi. Her zaman şans yanımızda olacak diye bir şey yok alacağımız toplam puhan budur. 6 7 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Semih'i niye santrafora koymuyorlar anlamıyorum. 8 1 Yanıtla
  • Oguz null: uzun zaman sonra maçı izlerken zevk aldım tebrikler cocouklar helal olsun size aynen böyle devam edin. 5 2 Yanıtla
  • Kemal Demir: Barış Alper tek forvet oynayacak kapasite bir oyuncu değil 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar! Kerem Aktürkoğlu Arda'nın golünü öve öve bitiremedi - Son Dakika
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