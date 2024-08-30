Vincenzo Montella\'dan büyük sürpriz! A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu

Spor

Bu halinden eser kalmadı! Necati Şaşmaz\'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemiyor

Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi

Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı

Minik Narin\'le ilgili haberlere yayın yasağı kararı

İşte Şampiyonlar Ligi\'ndeki tüm eşleşmeler

A Millî Takımımızın, eylül ayında UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

3 İSİM İLK KEZ KADRODA

Teknik direktör Vincenzo Montella, açıkladığı kadroda 28 oyuncuya yer verdi. Beşiktaş'tan Emirhan Topçu ile Mustafa Hekimoğlu ve Bundesliga ekiplerinden Freiburg'ta forma giyen Eren Dinkçi, ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı. Öte yandan Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre aday kadroda şu isimler bulunuyor: