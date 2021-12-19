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Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı - Son Dakika

Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı

19.12.2021 22:58
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı

Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yönetim stadyumda acil koduyla toplandı. Teknik direktör Vitor Pereira'dan istifasını isteyen yönetim, Portekizli hocanın verdiği cevapla neye uğradığın şaşırdı. Vitor Pereira, "Takımın başındayım ve gitmek istemiyorum" diyerek istifa etmeyeceğini belirtti.

Beşiktaş beraberliğiyle lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 14'e yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın istifası istendi. Ancak Portekizli hoca bu talebi reddetti.

"TAKIMIN BAŞINDAYIM VE GİTMEK İSTEMİYORUM"

Ajansspor'un haberine göre, Acil olarak toplanan Fenerbahçe yönetimi, Vitor Pereira'nın istifasını istiyor. Pereira ise yönetime ''Takımın başındayım ve gitmek istemiyorum'' sözlerini iletti. Fenerbahçe yönetimi teknik adam krizi devam ederken yeni adaylarla da görüşmelere başladı.

Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı

Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, 112, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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