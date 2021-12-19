Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı

Beşiktaş beraberliğiyle lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 14'e yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın istifası istendi. Ancak Portekizli hoca bu talebi reddetti.

"TAKIMIN BAŞINDAYIM VE GİTMEK İSTEMİYORUM"

Ajansspor'un haberine göre, Acil olarak toplanan Fenerbahçe yönetimi, Vitor Pereira'nın istifasını istiyor. Pereira ise yönetime ''Takımın başındayım ve gitmek istemiyorum'' sözlerini iletti. Fenerbahçe yönetimi teknik adam krizi devam ederken yeni adaylarla da görüşmelere başladı.