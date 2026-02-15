Vitor Pereira, Nottingham Forest\'a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu

Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın başına geçen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, yaz transfer çalışmalarına start verdi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Nottingham Forest, haziran ayında Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, İngiliz ekibinin Sara'yı izlemek üzere Juventus maçına İstanbul'a geleceği belirtildi.
Öte yandan Nottingham Forest'ın transfer listesinde yer alan bir diğer ismin de Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang olduğu dile getirildi.
Galatasaray formasıyla bu sezon 31 maça çıkan 26 yaşındaki deneyimli orta saha Sara, bu maçlarda 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.
