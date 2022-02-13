Üye Girişi
Voleybol 2. Lig: Bağlar Belediyespor: 1 Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 - Son Dakika

Voleybol 2. Lig: Bağlar Belediyespor: 1 Elazığ Belediyesi Voleybol: 3

13.02.2022 15:56
Voleybol 2. Lig: Bağlar Belediyespor: 1 Elazığ Belediyesi Voleybol: 3

Elazığ Belediyesi Voleybol, deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır ekibi Bağlar Belediye'yi 3-1 mağlup etti.

Elazığ Belediyesi Voleybol, deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır ekibi Bağlar Belediye'yi 3-1 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup 13. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, Bağlar Belediye ile deplasmanda karşılaştı. Play-Off'u garantileyen Elazığ ekibi, Diyarbakır temsilcisi ile Bağlar Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi takım ilk seti 25-22 kazandı. Sonraki setlerde oyun üstünlüğünü eline alan Elazığ Belediyesi Voleybol, ikinci seti 25-16, üçüncü seti 25-19 ve son seti 25-16 alarak parkeden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Puanını 29'a yükselten Elazığ Belediyesi Voleybol, normal sezonun son hafta maçında Mardin ekibi Mezopotamya ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500

Diyarbakır, voleybol, Bağlar, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybol 2. Lig: Bağlar Belediyespor: 1 Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:48 Rus donanmasına ait saldırı tipi denizaltı İstanbul Boğazı'nı geçti!
15:47 Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu
15:41 Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin?
15:40 Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 16:02:15. #1.13#
SON DAKİKA: Voleybol 2. Lig: Bağlar Belediyespor: 1 Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement