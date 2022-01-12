Üye Girişi
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

12.01.2022 21:07
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Andrii Kovalchuk (Ukrayna)Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya, (Burak Mert, Hidalgo, Oğulcan Yatgın, Taha Erden)Sir Sicoma Monini: Anderson, Mengozzi, Rychlicki, Leon, Russo,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Andrii Kovalchuk (Ukrayna)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya, ( Burak Mert, Hidalgo, Oğulcan Yatgın, Taha Erden)

Sir Sicoma Monini: Anderson, Mengozzi, Rychlicki, Leon, Russo, Travica, (Plotnyskyi, Dardzans, Ter Horst, Giannelli)

Setler: 24-26, 25-27, 22-25

Süre: 90 dakika (30, 31, 29)

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta sahasında İtalya'nın Sir Sicoma Monini takımına 3-0 yenildi.

Fenerbahçe gruptaki üçüncü maçında ikinci yenilgisini aldı.

YORUMLAR
500

Burak Mert, Fenerbahçe, Ukrayna, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı! Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı!         
21:10
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı         
12:14
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46

Son Dakika Haberleri
21:09 Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı!
20:49 Motorunu çalan hırsızlara seslendi: Bir tencere tarhana yapıp iki gün içen adamım, motorumu geri getirsinler
20:40 Kız meselesi nedeniyle tartıştığı husumetlisi, genci evinin önünde alnından vurdu
20:37 Fatih Terim, Galatasaray'a geri dönmek için kolları sıvadı
20:27 Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi
20:27 YSK seçime girecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün partisi listede yok
20:07 Son Dakika: Salgın gündemden çıkıyor! 3 doz aşı yaptıranlar karantinaya alınmayacak, semptom göstermeyenlere test yapılmayacak
20:00 Yusuf'un menajeri bombayı patlattı! Lille'den sonraki adresi en sonunda netleşti
19:57 AK Partili Özkan'dan Enes Kara'nın ölümü sonrası yurt tepkilerine yanıt: Araştırırsak ucu nereye varır?
19:50 TBMM'den Kazakistan bildirisi: Kazakistan yönetiminin reform gündemini destekliyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 21:14:36. #1.13#
SON DAKİKA: Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement