Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu
Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Baturalp Burak Güngör, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Shaifi (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç)
Tokat Belediye Plevne: Teppan, Mehmet Hacıoğlu, Hacı Şahin, Arda Bostan, Alisson, Fatih Cihan (Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Semih Çelik, Rıfat Kantarcıoğlu)
Setler: 25-22, 25-14, 25-20
Süre: 31, 27, 32 (90 dakika)
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Spor Toto, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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