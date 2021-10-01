Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Spor Toto, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek