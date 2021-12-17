Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 13'üncü ve sezonun ilk yarısının son hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
19 Aralık Pazar:
13.00 Ziraat Bankkart-Altekma (Başkent Voleybol)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Bingöl Solhanspor (Cengiz Göllü)
15.30 Spor Toto- Galatasaray HDI Sigorta (Başkent Voleybol)
16.00 Arkas Spor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
16.00 Yeni Kızıltepespor- Tokat Belediye Plevne (Martin Kızıltepe Atatürk)
16.00 Sorgun Belediyespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş (Sorgun)
20 Aralık Pazartesi:
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Halkbank (Burhan Felek Vestel)
Kaynak: AA
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