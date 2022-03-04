Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
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Voleybol: Haftanın programı

04.03.2022 10:19
Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak.

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Sultanlar Ligi

Bugün:

20.00 Sarıyer Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)

Yarın:

13.00 VakıfBank- Türk Hava Yolları (Vakıfbank Spor Sarayı)

15.30 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

6 Mart Pazar:

13.00 Eczacıbaşı Dynavit- Yeşilyurt (Eczacıbaşı)

14.00 Karayolları- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

15.00 Nilüfer Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

16.00 Bolu Belediyespor- PTT (Karaçayır)

Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Yeni Kızıltepespor (Burhan Felek Vestel)

13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart (Şırnak)

15.30 Tokat Belediyesi Plevne-Altekma (Ali Yücel)

16.00 Bingöl Solhanspor-Spor Toto (Karşıyaka)

6 Mart Pazar:

16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.00 Halkbank- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

7 Mart Pazartesi:

15.00 Arkas Spor- Sorgun Belediyespor (Atatürk Sigorta Shop)

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Efeler Ligi, Fenerbahçe, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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