Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Sultanlar Ligi

Bugün:

20.00 Sarıyer Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)

Yarın:

13.00 VakıfBank- Türk Hava Yolları (Vakıfbank Spor Sarayı)

15.30 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

6 Mart Pazar:

13.00 Eczacıbaşı Dynavit- Yeşilyurt (Eczacıbaşı)

14.00 Karayolları- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

15.00 Nilüfer Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

16.00 Bolu Belediyespor- PTT (Karaçayır)

Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Yeni Kızıltepespor (Burhan Felek Vestel)

13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart (Şırnak)

15.30 Tokat Belediyesi Plevne-Altekma (Ali Yücel)

16.00 Bingöl Solhanspor-Spor Toto (Karşıyaka)

6 Mart Pazar:

16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.00 Halkbank- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

7 Mart Pazartesi:

15.00 Arkas Spor- Sorgun Belediyespor (Atatürk Sigorta Shop)