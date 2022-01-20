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Voleybol küçüklerde şampiyonlar kupasını aldı - Son Dakika

Voleybol küçüklerde şampiyonlar kupasını aldı

20.01.2022 16:17
Voleybol küçüklerde şampiyonlar kupasını aldı

Okul Sporları Voleybol Küçüklerde maçlar tamamlanırken, kızlarda 8 takım arasından birinci olan Özel PEV Ortaokulu ile erkeklerde Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu gruplarda Denizli'yi temsil edecek.

Okul Sporları Voleybol Küçüklerde maçlar tamamlanırken, kızlarda 8 takım arasından birinci olan Özel PEV Ortaokulu ile erkeklerde Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu gruplarda Denizli'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen Okul Sporları Voleybol Küçükler kategorisi maçları Hasan Güngör Spor Salonunda oynandı. Kızlarda iki grupta 8 takımın katıldığı müsabakalarda gruplarını ilk ikide tamamlayan Özel PEV Ortaokulu, 100. Yıl Mehmetçik Ortaokulu, ODTÜ Ortaokulu ve Esat Sivri Ortaokulu takımları çapraz eşleşmeyle final grubunda yer aldı.

Şampiyonluk kupası pev ortaokulu'nun

20 Ocak Perşembe günü oynanan müsabakalarda ODTÜ Ortaokulu Esat Sivri Ortaokulunu 2-0'lık sonuçla yenerken, Özel PEV Ortaokulu 100.Yıl Mehmetçik Ortaokulunu 2-0 yenerek sıralamayı belirledi. Voleybol Küçük Erkeklerde ise Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu tek takım olarak yarışmalara katılım gösterdi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Tüm takımları tebrik eden Voleybol İl Temsilcisi Sevinç Güngör, dereceye girenlere ödüllerini verdi. Kızlarda Özel PEV Ortaokulu, Erkeklerde Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu sporcuları, 8 Mart tarihinde yeri daha sonra açıklanacak grup maçlarında Denizli'yi temsil etme hakkı kazandı.

Dereceye giren okullarda küçük kızlarda; Özel PEV Ortaokulu, 100. Yıl Mehmetçik Ortaokulu, Özel ODTÜ Ortaokulu, Esat Sivri Ortaokulu oldu. Küçük erkeklerde; Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu oldu. - DENİZLİ

Voleybol küçüklerde şampiyonlar kupasını aldı
Voleybol küçüklerde şampiyonlar kupasını aldı
Voleybol küçüklerde şampiyonlar kupasını aldı

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Mehmetçik, voleybol, Denizli, Ressam, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybol küçüklerde şampiyonlar kupasını aldı - Son Dakika Spor


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