Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Sarıyer Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)

5 Mart Cumartesi:

13.00 VakıfBank- Türk Hava Yolları (Vakıfbank Spor Sarayı)

15.30 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

6 Mart Pazar:

13.00 Eczacıbaşı Dynavit- Yeşilyurt (Eczacıbaşı)

14.00 Karayolları- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

15.00 Nilüfer Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

16.00 Bolu Belediyespor- PTT (Karaçayır)