Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Sarıyer Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)
5 Mart Cumartesi:
13.00 VakıfBank- Türk Hava Yolları (Vakıfbank Spor Sarayı)
15.30 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
6 Mart Pazar:
13.00 Eczacıbaşı Dynavit- Yeşilyurt (Eczacıbaşı)
14.00 Karayolları- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
15.00 Nilüfer Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
Kaynak: AA
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