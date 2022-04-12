Voleybol takımı hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Voleybol takımı hazırlıklara başladı

12.04.2022 09:37
Voleybol takımı hazırlıklara başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde yurtlar arası voleybol turnuvasına katılacak Düzce'de ki öğrenciler hazırlıklarına başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde yurtlar arası voleybol turnuvasına katılacak Düzce'de ki öğrenciler hazırlıklarına başladı.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrencilerden kurulan voleybol takımı Türkiye finallerine hazırlıklarına başladı. Düzce Üniversitesi Spor Salonunda antrenörler tarafından çalışmalara başlayan öğrenciler, finallerde başarılı olup, ile kupa getirmek istiyor. - DÜZCE

Voleybol takımı hazırlıklara başladı

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, voleybol, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybol takımı hazırlıklara başladı - Son Dakika


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