Fenerbahçe'nin eski kalecisi olan ve şu sıralar teknik direktörlük yapan Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever Demirel'e büyük bir sürpriz geldi.
Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'in doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Demirel'in şarkıcı Ferdi Özbeğen'in ''Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım'' şarkısına eşlik ederek çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak kutladığı görüldü. Öte yandan Volkan Demirel'in elinde kendilerinin fotoğraflarının olduğu bir yastık ve üzerinde farklı dillerde ''Seni seviyorum'' yazan ifadeler görüldü.
Bu paylaşım sosyal medyaya damga vurururken, genç teknik adamın eşine olan bu romantik jesti takipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.
Son Dakika › Spor › Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'e büyük sürpriz! O şarkıyla büyük beğeni topladı - Son Dakika
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