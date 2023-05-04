Wanda Nara , Icardi'yle ilgili gelen soruya kalp ve aslan emojisiyle cevap verdi, taraftarlarla arasını düzeltti

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Arjantinli yıldızın takımda kalmasını isteyen taraftarlar, Icardi ve eşi Wanda Nara'yı mesaj yağmuruna tutuyor.

FORMALI POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'dan kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Wanda Nara, bir taraftarın "Icardi'nin geleceği ne olacak? Türkiye de mi kalacak?" mesajına Galatasaray forması giydiği fotoğrafla cevap verdi.

ASLAN EMOJİSİ

Bu fotoğrafa kalp ve aslan emojisi ekleyen Wanda, futbolcunun geleceğiyle ilgili de mesajı verdi. Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Icardi için son sözü yönetim söyleyecek.