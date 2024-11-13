Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'yi Arjantinli ünlü rapçi L-Gante ile aldatan Wanda Nara hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Telegol'den Serhat Ulueren'in haberine göre, ZEN Pırlanta Mauro Icardi'den ayrılan ve Arjantin'e yerleşen Wanda Nara ile yaptığı reklam anlaşmasını feshetti.
Yıldız golcü Mauro Icardi ve Wanda Nara, yaklaşık 1 senedir ZEN Pırlanta'nın reklam yüzü olmuş kısa süre içerisinde de büyük beğeni almışlardı.
Son Dakika › Spor › Icardi'yi aldatan Wanda'ya Türkiye'den ilk şok - Son Dakika
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