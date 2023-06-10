Watson'un canlı yayını kesildi - Son Dakika
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Watson'un canlı yayını kesildi

Watson'un canlı yayını kesildi

10.06.2023 15:05

Watson, UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İstanbul'da taraftarların heyecanını aktarmak için canlı yayın yaparken, bir yaya konuşmasını kesmeye çalıştı. Twitter'da olayı paylaşan izleyiciler tarafından fark edildi. Bu, hafta içinde ilk kez olmayan bir durum. Cuma günkü programda da bir festival katılımcısı yüzünden sunucu Hannah Miller'ın yayını sona erdi.

Watson, Manchester City ve Inter Milan arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde taraftarların heyecanını aktarmak için İstanbul'da bulunuyor.

Bugünkücanlı yayın segmentinde Taksim Meydanın BBC ana merkezine son dakika gelişmeleri aktarırken, bir yaya Watson'ın konuşmasını kesmeye çalıştı.

Sunucu, kamerayı ve mikrofonu farketmeyen bir adamın ona bir soru sormaya çalıştığında hızla durumun farkına vardı.

Futbolseverin "Ulusal Sağlık Servisi tarafından sağlanan reçeteli hızımı seviyorum" diyebildiği duyuldu.

Ancak bu talihsiz canlı yayın olayı , Twitter'da olayı paylaşan izleyiciler tarafından fark edildi.

Bu, halkın canlı yayını kesmesinin hafta içinde ilk kez olmadığı bir durum. Cuma günkü programda, bu yılın Download Festivali'nin yapıldığı Donington Park'a canlı yayın yapıldı. Ancak bir festival katılımcısı yüzünden sunucu Hannah Miller'ın yayını sona erdi ve olayın hemen ardından stüdyoya geri dönmek zorunda kaldı.

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