Xavi Pascual, Dubai Basketbol'un Başına Geçti

Barcelona Basketbol Takımı'ndan ayrılan başantrenör Xavi Pascual'ın Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'un başına geçtiği duyuruldu.
Birleşik Arap Emirlikleri ekibinden yapılan açıklamaya göre 53 yaşındaki başantrenörle üç sezonluk sözleşme imzalandı.
Xavi Pascual, Barcelona'nın yanı sıra Zenit ve Panathinaikos gibi önemli takımlarda görev aldı.
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