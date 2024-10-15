Yahyalıspor Deplasmanda Kaybetti - Son Dakika
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Yahyalıspor Deplasmanda Kaybetti

Yahyalıspor Deplasmanda Kaybetti

Yahyalıspor, İnce Gençlikspor'a 1-0 yenilerek haftayı puansız kapattı ve son sırada kaldı.

15.10.2024 09:00
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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Yahyalıspor, deplasmanda oynadığı İnce Gençlikspor maçını 1-0 kaybederek haftayı puansız noktaladı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Yahyalıspor, ilk deplasman maçını kaybetti. Lige Develigücü yenilgisi ile başlayan yeşil-beyazlılar, ikinci haftada deplasmanda oynadığı Hatay İnce Gençlikspor maçını da kaybetti.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında dakikalar 75'i gösterirken Halil Gözel'in golüne engel olamayan Yahyalıspor, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Bu sonuçla ikinci haftayı da puansız geçen Kayseri ekibi, puan tablosunda da 10. sırada yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Spor Yahyalıspor Deplasmanda Kaybetti - Son Dakika

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