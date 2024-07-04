Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı

ferhat eser:

özledik seni Be guiza şansız bahtsızdın ama karakterli bir adamdın inşallah yolun yine Türkiyeden geçer Beşiktaş olur fenerbahçe olur yine gel alex gibi adam gibi adamsın

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Ankara null: ferhat eser gene burada :)) evlat olsa sevilmez bu yaa 3 3

Yaşar hikmet: çok yüksek ihtimal ile lise mezunu yada daha düşük bir tahsiliniz var. Çalışmiyorsunuz yada çalıştığınız ortam masa başında hiç bir işi olmayan yada kimsenin uğramadığı veya az uğradığı bir yerde güvenlik siniz. Bekarsiniz veya çocuk şuan için yok. Sosyal cevrenizde çok fazla sizi ciddiye alan olmadığı için kendinizi bu haber sitelerinde yorum yaparak göstermeye çalışıyorsunuz. özünde iyi insansınız diye düşünüyorum. bir hobi edinin iyi gelecektir 2 2