Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı - Son Dakika
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Spor

Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı

Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı

Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen ve 17 Ağustos'ta 44 yaşına girecek olan İspanyol forvet Daniel Güiza, İspanya 3. Lig takımlarından UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

04.07.2024 10:23
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Bir dönem Süper Lig devi Fenerbahçe'nin de formasını giyen ve 17 Ağustos'ta 44 yaşına girecek olan İspanyol forvet Daniel Güiza, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Güiza, İspanya 3. lig takımlarından UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. UD Rotena Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "Güiza takımın forvet hattını güçlendirmeye geldi. Avrupa şampiyonu tecrübesi ve golleriyle destek olacak. Yeni evinize hoş geldin Dani" denildi.

17 TAKIMIN FORMASINI GİYDİ

Futbolcu olarak kariyerinde şimdiye kadar 17 takımda forma giyen Güiza, Fenerbahçe'den 2011 yazında İspanya'nın Getafe takımına transfer olmuş ve ardından Malezya ve Paraguay takımlarında forma giymişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, İspanya, Guiza, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: özledik seni Be guiza şansız bahtsızdın ama karakterli bir adamdın inşallah yolun yine Türkiyeden geçer Beşiktaş olur fenerbahçe olur yine gel alex gibi adam gibi adamsın 5 18 Yanıtla
    Ankara null: ferhat eser gene burada :)) evlat olsa sevilmez bu yaa 3 3 Yaşar hikmet: çok yüksek ihtimal ile lise mezunu yada daha düşük bir tahsiliniz var. Çalışmiyorsunuz yada çalıştığınız ortam masa başında hiç bir işi olmayan yada kimsenin uğramadığı veya az uğradığı bir yerde güvenlik siniz. Bekarsiniz veya çocuk şuan için yok. Sosyal cevrenizde çok fazla sizi ciddiye alan olmadığı için kendinizi bu haber sitelerinde yorum yaparak göstermeye çalışıyorsunuz. özünde iyi insansınız diye düşünüyorum. bir hobi edinin iyi gelecektir 2 2 ferhat eser: yaşar kardeş benim özel hayatım sizi ne ilgilendirir be kardeşim ya güvenlikmisim yok masa başındaymışim sizene bundan beğenmiyorsan yorumları okuma güzel kardeşim 0 0

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