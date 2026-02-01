Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini - Son Dakika
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini

Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
01.02.2026 21:13
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşılaşacak. Yapay zeka, Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off maçları öncesinde finale kadarki tüm turları simüle etti ve Galatasaray'la ilgili bir tahminde bulundu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 20. sırada bitirerek play-off turuna yükselmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, son 16 play-off turunda İtalya ekibi Juventus ile eşleşti.

YAPAY ZEKA, TÜM TURLARI SİMÜLE ETTİ

Football Meets Data tarafından hazırlanan rapora göre yapay zeka, play-off maçları öncesinde finale kadar oynanacak tüm turları simüle etti.

G.SARAY %31, JUVENTUS %69

Bu simülasyonlarda Galatasaray'ın son 16 turuna kalma ihtimali yüzde 31 olarak belirlendi. Juventus ise yüzde 69 ile turun favorisi olarak gösterildi.

TUR ATLAMASI İÇİN İHTİMALLER

Rapora göre, sarı-kırmızılı takımın çeyrek finale yükselme şansı yüzde 9, yarı finale kalma olasılığı yüzde 2, finale çıkma ihtimali yüzde 0.3 ve şampiyonluk şansı sadece yüzde 0.1 olarak tahmin edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    israilsaray in şansı daha yüksek bence 28 165 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    Bu beyinsiz bütün yorumlarda var. 124 16
    Sadık Mutlu Sadık Mutlu:
    nasıl bi kuyruk acın varsa gs ile alakalı her haberin altında vızıltın var 106 18
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    bak seni kullanırım 19 82
  • ozcan1974 ozcan1974:
    öyle zaten civcon onu yeneceğinimi sanıyor 4 35 Yanıtla
  • Aslancimbom1234 Aslancimbom1234:
    Enver ergen arka kapın çok mu gıcırdıyor oe 18 0 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    israillim 0 12
