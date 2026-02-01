Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 20. sırada bitirerek play-off turuna yükselmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, son 16 play-off turunda İtalya ekibi Juventus ile eşleşti.
Football Meets Data tarafından hazırlanan rapora göre yapay zeka, play-off maçları öncesinde finale kadar oynanacak tüm turları simüle etti.
Bu simülasyonlarda Galatasaray'ın son 16 turuna kalma ihtimali yüzde 31 olarak belirlendi. Juventus ise yüzde 69 ile turun favorisi olarak gösterildi.
Rapora göre, sarı-kırmızılı takımın çeyrek finale yükselme şansı yüzde 9, yarı finale kalma olasılığı yüzde 2, finale çıkma ihtimali yüzde 0.3 ve şampiyonluk şansı sadece yüzde 0.1 olarak tahmin edildi.
