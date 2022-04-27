Yapımı devam eden spor tesislerini incelendi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya'da yapımı devam eden spor tesislerini incelendi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş Malatya'da Yapımı devam eden spor tesislerini gezdi. Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, yapımı devam eden spor tesisi inşaatlarında inceleme yapan Bakan Yardımcısı Baydaş, Şehir kütüphanesi, Beydağı Doğa Kampı, Orduzu'ya yapılan 5 bin kişilik salon, jimnastik salonu ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Kaynarca Spor Kompleksi İnşaatları hakkında bilgi aldı.

Kaynarca Spor Kompleksi ziyaretinde Melekbaba Gençlik Merkezindeki faaliyetleri inceleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, burada gençlerle bir araya geldi. - MALATYA