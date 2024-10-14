Yarının Sultanları Iğdır\'da Başladı

Spor

Giovanni Guidetti ile 'Yarının Sultanları'nın bu sezonki ilk durağı Iğdır

İSTANBUL, - VAKIFBANK Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin kız çocuklarının geleceğe umutla bakabilmeleri için 2018 yılında hayata geçirdiği, VakıfBank'ın sponsorluğunda ve Possible'ın desteğiyle yapılan 'Yarının Sultanları' projesinin bu sezonki ilk ayağı Iğdır oldu.

Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan, Fikret Ceylan ve İlker Altan; Kazım Karabekir Spor Salonu'nda kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi. Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla yapılan etkinliğe Iğdır Valisi Ercan Turan, VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Banu Can Schürmann ve Kulüp Müdürü Levent Özvarnalı katıldı.

Türkiye'nin en doğusundan en batısına gidilerek kız çocuklarına voleybol dolu bir gün yaşatmayı hedefleyen 'Yarının Sultanları' 2024-2025 sezonunda ilk ayağının gerçekleştiği Iğdır'da Guidetti'nin yanı sıra Genel Menajer Banu Can Schürmann ve Kulüp Müdürü Levent Özvarnalı da çalışmalara katılarak projeye destek oldu.

Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilen projede Giovanni Guidetti ve yardımcıları, iki farklı grup halinde Iğdır merkez ve çevre ilçelerden katılım sağlayan kız çocuklarıyla bir araya gelirken, antrenmanlar sırasında çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı. Teorik ve pratik eğitimler sırasında voleybol ile ilgili birçok bilgi edinme şansı yakalayan çocuklar, çalışmaların ardından soru-cevap bölümünü de ilgiyle takip etti. Guidetti, projede kız çocuklarının sporun yanı sıra sosyal hayatlarında de başarılı olabilmeleri için onlara gerekli moral ve motivasyonu sağlamayı hedefliyor.

'Yarının Sultanları' projesinin fikir sahibi ve VakıfBank Başatrenörü Giovanni Guidetti, "Projenin bu sezonki ilk ayağı için Iğdır'a geldik. Mümkün olduğu kadar Türkiye'nin her bölgesine gitmeye çalışıyoruz. Voleybolu çok seven bir ülkede çalıştığım ve hayatımı böylesine güzel bir ülkede sürdürdüğüm için çok şanslıyım. Bu nedenle ortak tutkumuz voleybolun önemli bir araç olduğuna inanarak bu yola çıktık. Diğer şehirlerde olduğu gibi Iğdır'da da çok güzel karşılandık. Voleybol öğrenmek isteyen onlarca çocukla bir arada olmak beni hep mutlu ediyor. Burada önemli olan voleybol aracılığı ile onların hayatlarına artı bir değer sunmak ve ulaşmak istedikleri hayalleri için önlerine ışık olmak" dedi.

BANU CAN SCHURMANN: VAKIFBANK OLARAK BİZ DE HER ZAMAN GUIDETTI'Yİ DESTEKLİYORUZ

VakıfBank Kulüp Menajeri Banu Can Schürmann ise "İçinde voleybol sevgisi olan kız çocuklarına ulaşmak hem voleybolun geleceği hem de farkındalık için çok kıymetli. Yeni sezonun ilk ayağı için geldiğimiz Iğdır'da diğer şehirlerde olduğu gibi voleybola büyük bir ilgi olduğunu gördük. Giovanni Guidetti, Türk voleybolu için önemli bir isim. Hem ülkemize kazandırdığı sayısız başarı hem de voleybola yaklaşımıyla ülkemizde bu sporun başarılı noktalara ulaşmasında katkısı en yüksek spor insanlarından biri. Sportif başarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine imza atarak Türkiye'de güzel işler yapmaya çalışıyor. VakıfBank olarak biz de her zaman kendisini destekliyoruz" diye konuştu.