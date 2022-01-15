Yeni Kızıltepespor: 3-0

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yasin Okumuş (xx), Yılmaz Duman (xx)

ALTEKMA: Buculjevic (xxx), Hugo (xxx), Yunus Emre (xx), Oğuzhan (xxx), Cafer (xx), Ertuğrul (xxx), Mehmet (xx), Hüseyin (xxx), Enes (xx), Halil (xx)YENİ KIZILTEPESPOR: İbrahim (xx), Caner (x), Alfonso (x), Onur (xx), Filip (xx), Bojic (x), Alperay (xx), Görkem (xx), Ertan (x), Cenk (x), Hamdi Erkan (x)SETLER: 25-21, 25-21, 25-22SÜRE: 99 dakika (30, 35, 34)

Altekma, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste 4'üncü galibiyetini Yeni Kızıltepespor karşısında 3-0'lık skorla aldı. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede konuk ekip ilk bölümde 8-5 öne geçse de Altekma 11-3'lük seriyle skoru 16-11'e getirdi ve seti 25-21 kazandı: 1-0. İkinci sette skor üstünlüğünü erken ele alan Altekma, bu avantajını set sonuna kadar sürdürdü ve 25-21 ile skoru 2-0 yaptı. Çekişmeli geçen son seti İzmir ekibi 25-22 alarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

- İzmir