Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas ve taktik çalışma yaptı.
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor, Adanaspor Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?