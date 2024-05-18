Yeşil Bursa Rallisi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yeşil Bursa Rallisi başladı

Yeşil Bursa Rallisi başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun faaliyet programı kapsamında düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi başladı. 71 otomobil ve 142 sporcu, Orhaneli-Keles bölgesindeki etaplarda yarışacak ve toplamda 470 kilometrelik parkurda 8 özel etapta mücadele edecek. Yarışın son asfalt etabı yarın tamamlanacak.

18.05.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programı kapsamında yapılan ve Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi'nin startı verildi.

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübünce (BOSSEK) geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 48'incisi yapılan yarışa katılan pilotlar ve yardımcı pilotlar, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu Doğu Otoparkı'ndaki son kontrollerinin ardından çıkışlarını tamamladı.

71 otomobil ve 142 sporcunun yer alacağı Yeşil Bursa Rallisi'nde ekipler, Orhaneli- Keles bölgesindeki etaplarda yarışacak.

Ekipler, iki gün boyunca toplam uzunluğu 470 kilometre olan asfalt zeminli parkurda 8 özel etapta mücadele edecek.

Organizasyonda bugün 13,35 kilometre uzunluğundaki Remed Assistance (Harmanalan-Delice) etabı ile 25,05 kilometrelik Petrol Ofisi Maxima (Kozbudaklar-Göynükbelen-Karandere) etapları geçilecek.

Yarınki 10,10 kilometrelik Bursa Büyükşehir Belediye (Hüseyinalan) ve 10,30 kilometrelik Downtown (Soğukpınar) etaplarının ardından ödül töreniyle sezonun son asfalt yarışı sona erecek.

Kaynak: AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Petrol Ofisi, Orhaneli, Türkiye, Bursa, Keles, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşil Bursa Rallisi başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:10 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
18:43 İstanbul’da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede
17:53 Canlı anlatım İlk yarıda tek gol var Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:59:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşil Bursa Rallisi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement