Yeşilyurtspor Bitlis'te 1-1 berabere kaldı, saldırı iddiası TFF'de takip edilecek - Son Dakika
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Yeşilyurtspor Bitlis'te 1-1 berabere kaldı, saldırı iddiası TFF'de takip edilecek

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Yeşilyurtspor Bitlis\'te 1-1 berabere kaldı, saldırı iddiası TFF\'de takip edilecek
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta Malatya Yeşilyurtspor, deplasmanda Bitlis 1916 Futbol SK ile 1-1 berabere kaldı. Kulüp, devre arasında rakip yöneticilerin hakemlere ve teknik ekibe yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürerek olayları kınadı; TFF nezdinde takip edileceğini bildirdi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, deplasmanda Bitlis 1916 Futbol SK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Malatya temsilcisi, devre arasında hakemlere ve teknik ekibe yönelik saldırı girişimi yaşandığını öne sürerek olayları kınadı.

Malatya Yeşilyurtspor, 38. dakikada Eren Şimşek'in golüyle öne geçerken, ev sahibi ekip 74. dakikada Ohawchi'nin golüyle beraberliği sağladı. Karşılaşmanın 76. dakikasında Malatya Yeşilyurtspor'dan Enes Nalbantoğlu kırmızı kart gördü. Mücadele 1-1 sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, devre arasında rakip takım yöneticilerinin önce hakem odasına, ardından teknik direktör ve teknik ekibin bulunduğu odaya yönelik sözlü ve fiili saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği belirtilen açıklamada, olayların Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde takip edileceği bildirildi.

Ayrıca müsabaka öncesinde stadyumda çalınan "Şer Şer" adlı parçayla ilgili durumun müsabaka gözlemcisine iletildiği ve ses ile görüntü kayıtlarının alındığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuGüvenlikMalatyaFutbolGüncelBitlisOlaySporSon Dakika

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