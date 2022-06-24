Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı

24.06.2022 14:15

Süper Lig devleri, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için çabaladığı Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Durmaz, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. 27 yaşındaki savunmacı, sarı kırmızılı ekip ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla adından çokça söz ettiren Abdülkerim Bardakçı'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Transfer döneminin ilk bölümünde Beşiktaş ile anlaşmaya yakın olan Abdülkerim, bu transferden vazgeçip Fenerbahçe ile masaya oturmuştu. İmza aşamasına kadar gelinen bu anlaşma da çıkan pürüzler sebebiyle yarım kalınca, bu transfer çemberine Galatasaray da dahil oldu. Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, tecrübeli stoper Galatasaray ile anlaşma sağladı. Savunma oyuncusu, İstanbul'a gelip resmi sözleşmeye imzasını atacak.

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2.8 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, Abdülkerim için Konyaspor'a net bonservis olarak 2.8 milyon euro ödeme yapacak. Marcao'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da yeni teknik direktör Okan Buruk da yerli ve sol ayaklı bir stoperle çalışmak istiyor.

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Son Dakika Spor Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı - Son Dakika


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