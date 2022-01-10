Üye Girişi
Yıldırım'dan öğrencilere YKS provası - Son Dakika

Yıldırım'dan öğrencilere YKS provası

10.01.2022 14:04
Yıldırım'dan öğrencilere YKS provası

Yıldırım Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik Türkiye geneli deneme sınavı düzenledi.

Yıldırım Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik Türkiye geneli deneme sınavı düzenledi.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen sınava 438 genç girdi. 13 ayrı salonda gözetmenler nezaretinde yapılan deneme sınavı ile gençlerin seviyelerini tespit etme imkanı bulacaklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Hayata geçirmiş olduğumuz ücretsiz 7 aylık profesyonel eğitim kurslarımız tüm hızıyla sürüyor. Gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sunarak hayallerinin peşinden gitmeleri için öncü oluyoruz. Belediye olarak bu kapsamda, 8-9 Ocak tarihlerinde sınav maratonunda olan öğrencilerimiz için Bursa Teknik Üniversitesi'nde ücretsiz Türkiye geneli deneme sınavı düzenledik. Sınava katılan tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Belediyecilik hizmetlerinin altyapı ve üst yapı projelerinden ibaret olmadığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan ve şehir var. Şehirler, yollar, binalar inşa edebiliriz. Ancak aklı hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen nesiller yetiştiremezsek, yaptığımız hizmetler bir taş ve beton yığınından öteye geçmez. Dolayısıyla 'önce insan' diyoruz. Geçen yıl yapmış olduğumuz üniversiteye hazırlık kursları ve eğitim danışmanlık hizmetleri ile yüzlerce gencimizi üniversiteye uğurladık. Bu yıl da gençlerimize desteğimizi arttırarak sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin sınav formatına alışması ve heyecanlarını kontrol altına alması çok önemli. Bu sınavlar ile öğrencilerimizin eksikliklerini ortaya koyuyor ve o konulara odaklanmalarını sağlıyoruz. Şehrimiz, üniversite sınavlarında dereceye giren birçok öğrenciye sahip. Onların daha iyi olmasını arzuluyoruz. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her daim yanındayız" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım'dan öğrencilere YKS provası
Yıldırım'dan öğrencilere YKS provası
Yıldırım'dan öğrencilere YKS provası

YORUMLAR
500

Üniversite, Yıldırım, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yıldırım'dan öğrencilere YKS provası - Son Dakika Spor


İsveç Başbakanı evinde kaçak göçmen çalıştırıyor İsveç Başbakanı evinde kaçak göçmen çalıştırıyor         
14:52
Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli! Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!         
14:44
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor         
13:47
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
14:45 Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan
14:44 Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!
14:40 Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı
14:34 İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim
14:31 Zengin şansı! Paris Hilton, Metaverse'teki sanal partisinden 700 bin dolar kazandı
14:20 İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak
14:18 Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor
14:08 Sadece 180 lira yevmiye karşılığında tonlarca turp yıkıyorlar!
14:03 Hande Erçel'den iki yıl önce vefat eden annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Çok özledim annecim
14:02 Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'li dönemin sonu geldi! Yollar ayrıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 15:02:58. #1.12#
SON DAKİKA: Yıldırım'dan öğrencilere YKS provası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement