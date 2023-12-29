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Nuri Şahin, altyapısından yetiştiği Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönüyor - Son Dakika
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Nuri Şahin, altyapısından yetiştiği Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönüyor

Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin, altyapısından yetiştiği Bundesliga devi Borussia Dortmund'a geri dönüyor. Süper Lig ekibinden ayrılma kararı alan Şahin, önce teknik direktör Edin Terzic'in yardımcısı olarak görev yapacak ve pro lisans eğitimini tamamladıktan sonra yeni sezonla birlikte Alman ekibinin teknik direktörlük koltuğunu devralacak.

29.12.2023 - 10:01,  Güncelleme: 10:38
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Nuri Şahin görevi bırakıyor. 2021 yılında geçtiği kırmızı-beyazlılardan ayrılma kararı alan Şahin, teknik direktörlükte en büyük hedefi için Almanya'ya gidiyor. Önce teknik direktör Edin Terzic'in yardımcısı olarak görev yapacak olan Şahin'in pro lisans eğitimini tamamladıktan sonra Alman devinin başına geçeceği öğrenildi.

ÖNCE YARDIMCI SONRA TEKNİK DİREKTÖR OLACAK

Altyapısından yetiştiği ve 274 maç formasını giydiği Dortmund ile anlaşan Nuri Şahin, önce teknik direktör Edin Terzic'in yardımcısı olarak görev yapacak ve pro lisans eğitimini tamamladıktan sonra teknik dirketörlük koltuğunu devralacak.

NURİ ŞAHİN 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Dortmund'da koltuğu sallanan Edin Terzic de bir önceki teknik direktör Favre'nin yanında yardımcı antrenörlük yapmıştı. Bu sezon 25 maçın 12'sini kazanabilen Terzic ile şimdilik yola devam etme kararı alan yönetim, Nuri Şahin ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

ANTALYASPOR'DA 92 MAÇA ÇIKTI 38 GALİBİYET ALDI

Antalyaspor'dan alacağı olan parayı bırakan Nuri Şahin, 5 Ekim 2021'de imza attığı Akdeniz ekibiyle 92 maça çıktı ve 38 galibiyet aldı.

Nuri Şahin, altyapısından yetiştiği Borussia Dortmund\'a teknik direktör olarak dönüyor
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Borussia Dortmund, Antalyaspor, Bundesliga, Nuri Şahin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nuri Şahin, altyapısından yetiştiği Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönüyor - Son Dakika


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