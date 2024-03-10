Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 Yendi - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Samsunspor'un gollerini Holse ve Ntcham atarken, MKE Ankaragücü'nün golü ise Alim Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle geldi.

10.03.2024 18:09  Güncelleme: 18:11
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Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Suat Güz

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Ntcham, Tait (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Zeki Yavru, Holse (Dk. 81 Dimata), Soner Gönül, Satka, Osman Çelik (Dk. 70 Raman), Muja (Dk. 57 Emre Kılınç), Ercan Kara (Dk. 81 Fofana)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Chatzigiovanis (Dk. 61 Cephas), Pedrinho (Dk. 85 Bajic), Bassogog (Dk. 46 Morutan), Saponara (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Mujakic, Radakovic, Tolga Ciğerci, Macheda, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Kitsiou

Goller: Dk. 13 Holse, Dk. 84 Ntcham (Yılport Samsunspor), Dk. 14 Alim Öztürk (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 19 Saponara, Dk. 52 Kitsiou, Dk. 59 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Dk. 31 Tait (Yılport Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

51. dakikada Samsunspor, gole yaklaştı. Ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ara pasında sol çaprazda ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin yerden sert vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü'nün kontrol edemediği meşin yuvarlak, arka direğe çaparak oyun alanına geri döndü.

84. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Ani gelişen Samsunspor atağında ceza sahası içinde Fofana'nın ceza sahası içinde sert şutunda top defansa çarparak Ntcham'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90. dakikada Samsunspor'un sol çaprazdan kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe plase vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmayı Samsunspor, 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 Yendi - Son Dakika
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