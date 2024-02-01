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Crespo'nun Atletico Madrid maçında yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor - Son Dakika
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Spor

Crespo'nun Atletico Madrid maçında yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor

Fenerbahçe'den La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Miguel Crespo yeni takımıyla ilk maçına dün akşam Atletico Madrid karşısında çıktı. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan yıldız futbolcunun başarılı performansını gören sarı-lacivertli taraftarlar, ''Keşke gitmeseydi'' şeklinde binlerce yorum yaptı.

01.02.2024 10:12  Güncelleme: 10:28
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Fenerbahçe'den La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Miguel Crespo, Atletico Madrid karşısında ilk maçına çıktı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Crespo'nun performansı, sarı-lacivertli taraftarları hayran bıraktı. Taraftarlar, Crespo'nun başarılı performansını görünce "Keşke gitmeseydi" şeklinde binlerce yorum yaptı.

İLK MAÇINDA AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo'nun İspanyol ekibiyle çıktığı ilk maçta yaptıkları dikkat çekti.

"KEŞKE GİTMESEYDİ"

Crespo'nun başarılı performansına kayıtsız kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar yıldız futbolcuya "Takımda kalmalıydı, keşke gitmeseydi" şeklinde binlerce yorum yaptı.

Yok artık Crespo! Atletico Madrid maçında yaptıklarını gören Fenerbahçeliler 'Keşke gitmeseydi' diyor
Crespo\'nun Atletico Madrid maçında yaptıklarını gören Fenerbahçeliler \'\'Keşke gitmeseydi\'\' diyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Karakan : Bu adamı göndermek büyük hoca İsmail Kartalın beceriksizliğidir. Fred bile Crespo ile oynayınca uyumlu oluyoruz dedikten ikisini yanyana hiç oynatmamış bir adamdır, büyük hoca. Bu genç adam 2 yıl sonra Fredi aratmayacak olan adamdır. 4 0 Yanıtla

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Son Dakika Spor Crespo'nun Atletico Madrid maçında yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Crespo'nun Atletico Madrid maçında yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor - Son Dakika
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