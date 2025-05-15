Mahmut Uslu\'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt

Fenerbahçe'de kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza toplamaya devam ederken sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Mahmut Uslu da düğmeye bastı. Aziz Yıldırım'a yakınlığı ile bilinen Uslu, kritik bir basın toplantısı düzenledi.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Ali Koç'a sert söylemlerde bulunan ve aday olup olmayacağı da büyük merak konusu olan Uslu, başkan adaylığını açıkladı.

"EL-FATİHA"

Mahmut Uslu, başkan olması halinde Jose Mourinho ile çalışıp çalışmayacağı hakkında gelen soruya ise "El-Fatiha! Bakacağız. Biz tek vücuduz, tek kafa değiliz, tek insan değiliz ama tek bir amacımız var: Ali Koç sen yeter ki git" dedi.