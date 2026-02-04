Youssef En-Nesyri Fenerbahçe\'ye veda etti

2024-2025 sezonunun başında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilerden ayrıldı.

FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'den 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan En-Nesyri, veda mesajı paylaştı.

''BAŞIM DİK AYRILIYORUM''

''Başım dik ayrılıyorum'' diyen En-Nesyri mesajında, "Sevgili Fenerbahçe ailesi, kariyerimde yeni bir yolculuğa çıkma zamanı geldi ancak sizlere içtenlikle teşekkür etmeden ayrılmam mümkün değil. Bu formayı giymek ve Şükrü Saracoğlu'nun coşkusunu hissetmek, her zaman kalbimde taşıyacağım bir onurdur. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve özellikle siz taraftarlara ilk günden beri verdiğiniz koşulsuz destek için teşekkür etmek istiyorum. Bu renkler için her şeyimi verdiğimi bilerek başım dik ayrılıyorum.'' ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe formasıyla 1.5 sezon geçiren 28 yaşındaki forvet, 79 maçta 38 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.