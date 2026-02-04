Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti - Son Dakika
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti

04.02.2026 20:20
15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilere veda etti. En-Nesyri, yaptığı paylaşımda ''Başım dik ayrılıyorum'' dedi.

2024-2025 sezonunun başında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilerden ayrıldı.

FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'den 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan En-Nesyri, veda mesajı paylaştı.

''BAŞIM DİK AYRILIYORUM''

''Başım dik ayrılıyorum'' diyen En-Nesyri mesajında, "Sevgili Fenerbahçe ailesi, kariyerimde yeni bir yolculuğa çıkma zamanı geldi ancak sizlere içtenlikle teşekkür etmeden ayrılmam mümkün değil. Bu formayı giymek ve Şükrü Saracoğlu'nun coşkusunu hissetmek, her zaman kalbimde taşıyacağım bir onurdur. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve özellikle siz taraftarlara ilk günden beri verdiğiniz koşulsuz destek için teşekkür etmek istiyorum. Bu renkler için her şeyimi verdiğimi bilerek başım dik ayrılıyorum.'' ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe formasıyla 1.5 sezon geçiren 28 yaşındaki forvet, 79 maçta 38 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    çok ararsınız bunu 19 9 Yanıtla
    198919 198919:
    neye göre kime göre ararız. tamam efendiliği güzelliği hoş insan ama bu sene çok kötüydü doğru düzgün skor katkısı yapamadı İnşallah gittiği yerde başarılı olur sadece oyun tarzı bizimle uyuşmadığı için olmadı 17 1
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    Aynen 7 5
  • Behzat Behzat:
    emeklerin için teşekkürler emin ol seni hiç aramiyacağız. 4 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    BUNU OSIMEN LE KIYASLAYIP 40 MILYON DIYENLER 15 ARTI 5 MILYON PIYASA DEGERI OLAN 35 LIK KANTEYE RAZI OLDULAR 4 6 Yanıtla
    erdal yıldız erdal yıldız:
    Çok cahilsin el nesri geçen sene 40 di satmadilar bu sene formsuz 15 e gitti.34 lük cante ye razı olmadık.Adamin mevkisi farklı algıcı 0 0
